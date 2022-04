Firenze, dal 5 al 7 maggio la 12esima edizione di "The State of the Union"

Intitolata "A Europe Fit for the Next Generation?", la conferenza si svolgerà in formato ibrido: un gruppo selezionato parteciperà dal vivo, mentre altri partecipanti si collegheranno attraverso una piattaforma online. Tra gli ospiti l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell , la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola , il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus e la direttrice operativa del Fondo Monetario Internazionale Kristalina Georgieva . Tgcom24 è media partner dell'evento.

"The State of the Union" -

Ogni anno la città di Firenze diventa un fulcro di dibattito in cui esperti di grande rilevanza istituzionale e accademica, imprenditori e opinion leader, ONG, think tank, giornalisti e rappresentanti della società civile si riuniscono per discutere e dibattere sulle principali sfide e opportunità che l'Europa deve affrontare.

In particolare, l'edizione di quest'anno si concentrerà sul ruolo dell'Unione europea in un panorama globale in continua evoluzione. Leader ed esperti di tutto il mondo si occuperanno di questioni come sostenibilità, democrazia e stato di diritto, migrazione, digitalizzazione. Relatori di spicco discuteranno di come il piano di ripresa Next Generation EU può affrontare i danni inflitti dalla pandemia. La conferenza affronterà anche il conflitto in Ucraina, coprendo le complesse ramificazioni geopolitiche, economiche e legali della crisi.