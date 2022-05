Firenze, al via "The State of the Union"

Al via la 12esima edizione di "The State of the Union", il vertice annuale dell'Istituto universitario europeo di Firenze che si tiene da oggi, 5 maggio, al 7.

Tra gli ospiti l'Alto della conferenza, dal titolo "A Europe fit for the Next Generation?" ("Un'Europa per le prossime generazioni?"), l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell , la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola , il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus , il Commissario europeo all'Economia Paolo Gentilon i e il nostro ministro degli Esteri Luigi Di Maio . Tgcom24 è media partner dell'evento.