"Europa, la sfida dell'inclusione e del rispetto dei diritti".

Questo il tema dell'ultimo appuntamento di una serie di eventi online organizzati da Tgcom24 nell'ambito del progetto "L'Europa che vorrei" - in partnership con il Parlamento europeo e l'Università Luiss di Roma - per approfondire i temi della Conferenza sul futuro dell'Europa .

Ospiti del forum, presentato dal corrispondente Mediaset da Bruxelles Leonardo Panetta,

Daniele Viotti

Francesco Cherubini

, presidente di Europa Aperta e eurparlamentare della VIII Legislatura, e, docente Luiss di Diritto dell'Ue.



All'evento hanno partecipato anche tre studenti dell'Università Luiss -

Rajesh Francesco Cecchini

Silvia Botta

Enrica Ranieri

, Master Studi Europei LUISS;, Gruppo Data Girls, LUISS BS;, Master Corporate Event LUISS BS - che hanno posto delle domande.

Il progetto Data Girls -

Silvia Botta, una delle studentesse che hanno partecipato all'evento online, è la vincitrice di Data Girls. Si tratta di un progetto che, nell'ambito della cornice più ampia di GROW - Generating Real Opportunities for Women, è nato per supportare le studentesse dei master Luiss Business School nel cogliere tutte le opportunità offerte dal data management e dal mondo digitale in termini di skill e di employment.

La necessità di monitorare e migliorare la performance aziendale mediante la disponibilità e l'analisi dei dati ha infatti evidenziato una nuova esigenza di competenze in questo ambito. Data Girls si pone l'obiettivo di introdurre le studentesse della Luiss Business School alla gestione dei dati attraverso la partecipazione a un progetto che permette loro di sfidarsi direttamente in challenge reali, partendo da database aziendali.

L'iniziativa, nata nel 2016, è giunta al sesto appuntamento - conclusosi ad aprile - e ha visto, per quest'ultima edizione, la collaborazione dei partner aziendali Generali, WINDTRE, Terna, Italgas-Bludigit e il supporto di ISTAT e Rapidminer in qualità di partner tecnici. In totale, a oggi, il progetto ha visto la partecipazione di 650 studentesse. Più di 55 solution sono state già offerte negli anni ai partner Luiss Business School.