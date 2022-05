Dalla Conferenza sul futuro dell'Europa alla visita di Metsola in Italia fino a "The State of the Union" | Guarda la decima puntata de "L'Europa che vorrei"

Dall'intervento del premier Draghi al Parlamento Ue alla visita della Metsola fino al"The State of the Union". Ne abbiamo parlato durante la nuova puntata de "L'Europa che vorrei" , il programma di Tgcom24 realizzato in collaborazione con il Parlamento europeo. Tema centrale dell'appuntamento anche la Conferenza sul futuro dell'Europa , ormai giunta ai lavori finali. Ospiti dell'appuntamento, andato in onda venerdì 6 maggio, Jaume Duch Guillot , portavoce del Parlamento Europeo, ed Enzo Moavero Milanesi , professore di Diritto dell'Unione Europea all'Università Luiss.

La Conferenza sul futuro dell'Europa e riforma dei trattati -

"Bisogna fare di tutto affinché le conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa diventino delle vere decisioni. I cittadini hanno tutti capito che l'unico futuro possibile per noi è un futuro europeo. Bisogna lavorare su questa nuova Europa e questo si può fare solo con la volontà politica - spiega il portavoce del Parlamento europeo -. Il bilancio è molto positivo. È stata una possibilità di ascoltare e dare voce ai cittadini. Io penso che in questo mondo moderno, dove la tecnologia ci permette di comunicare più facilmente, abbiamo visto che non basta più andare a votare una volta ogni cinque anni, bisogna trovare gli strumenti per mettere insieme cittadini e decisione politica".

"L'esperimento è sicuramente molto positivo. Dobbiamo ora vedere i risultati e soprattutto i seguiti che saranno garantiti - dice Moavero Milanesi - Dare la parola ai cittadini è importante. Io credo che si dovrà arrivare a cambiare una serie di cose a livello di Unione europea, anche nei meccanismi istituzionali. Quello che bisogna capire è se ci vogliamo arrivare senza modificare i trattati esistenti o affrontando una modifica. Operazione che non è mai semplice e poi può sfociare in situazioni difficili se poi arrivano dei no da alcuni Stati.

"The State of the Union"

Roberta Metsola

Josep Borrell

- Proprio in queste ore, a Firenze si sta svolgendo un altro importante appuntamento europeo: "The State of the Union", il vertice annuale dell'Istituto universitario europeo. Tra gli ospiti anche la presidente del Parlamento europeoe l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezzaTgcom24 è media partner dell'evento.