Conferenza sul futuro dell'Europa, il 21 e il 22 gennaio la plenaria discuterà le proposte dei cittadini

I due panel europei di cittadini, ciascuno composto da 200 europei di età e contesti diversi e provenienti da tutti gli Stati membri, che finora hanno finalizzato le loro raccomandazioni si sono riuniti (in presenza e a distanza) per discutere e adottare raccomandazioni sulle sfide che l'Europa si trova ad affrontare ora e in futuro.

Il panel "Democrazia europea / Valori e diritti, stato di diritto, sicurezza" ha adottato 39 raccomandazioni nella sessione finale ospitata dall'Istituto universitario europeo a Firenze a dicembre.

Il panel "Cambiamento climatico e ambiente / Salute" è stato ospitato dal Collegio d'Europa, sede di Natolin, e dalla città di Varsavia (Polonia) a gennaio, dove ha messo a punto 51 raccomandazioni nell'ambito delle sue competenze.

Tutti i cittadini europei possono continuare a contribuire al dibattito mediante la piattaforma digitale multilingue.