Conferenza sul futuro dell'Europa, le proposte del panel di Varsavia su salute e clima

Modi migliori di vivere - Standard minimi per la qualità degli alimenti nelle mense scolastiche, istituzione di una direttiva dell'Ue per lo sviluppo urbano di città più verdi, maggiore sostegno per i ciclisti e nuovi investimenti in nuove piste ciclabili. Sono alcune delle proposte formulate dai cittadini nell'ambito di quest'area.



Proteggere l'ambiente e la salute - Per quanto riguarda la protezione dell'ambiente e della salute, i cittadini hanno chiesto tasse più elevate sui cibi malsani per scoraggiarne il consumo e un sistema di punteggio europeo per i cibi sani. I membri del panel hanno inoltre raccomandato una drastica riduzione dell'uso di pesticidi e fertilizzanti chimici. Con lo scopo di proteggere la biodiversità, è stata inoltre proposta l'estensione delle aree protette e un rapido e massiccio rimboschimento. I partecipanti hanno chiesto anche la graduale eliminazione dell'allevamento intensivo di animali.



Reindirizzare la nostra economia e i nostri consumi - Per reindirizzare l'economia e i consumi, i relatori hanno raccomandato che l'Ue consenta un uso più duraturo dei prodotti, attraverso l'estensione delle garanzie e la fissazione di un prezzo massimo per i pezzi di ricambio. Sempre secondo i partecipanti, l'Ue dovrebbe imporre standard di produzione ambientali più rigorosi, applicabili anche ai prodotti d'importazione, congiuntamente all'introduzione di misure per limitare la pubblicità di prodotti dannosi per l'ambiente.



Ridimensionare la sovrapproduzione e il consumo eccessivo - I partecipanti hanno chiesto che l'Ue renda obbligatori i filtri per la CO2, in particolare per le centrali elettriche a carbone. L'obiettivo è quello di combattere l'inquinamento imponendo multe a chi inquina e riducendo l'importazione di merci che non soddisfano gli standard di impronta ecologica europea.



Prendersi cura di tutti - I membri dei panel hanno suggerito una modifica ai trattati dell'Ue per introdurre una base giuridica in grado di svolger una maggiore azione sulla salute a livello europeo. L'assistenza sanitaria dovrebbe essere della stessa qualità e a costi equi per i cittadini all'interno dell'Ue. I partecipanti al panel hanno suggerito la creazione di una nuova agenzia europea per negoziare migliori prezzi dei farmaci per tutti gli Stati membri. I prodotti sanitari femminili dovrebbero cessare di essere considerati beni di lusso ai quali vengono applicate tassazioni extra. Inoltre, per promuovere una miglior comprensione sul tema della salute, i Paesi dell'Ue dovrebbero includere nei loro programmi scolastici l'educazione alla salute mentale e quella sessuale.

I rappresentanti del panel presenteranno le proprie raccomandazioni durante la prossima conferenza plenaria del 21-22 gennaio a Strasburgo.