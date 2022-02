Conferenza sul futuro dell'Europa, dall'11 al 13 febbraio i cittadini a Maastricht per discutere di Ue nel mondo e migrazione

In particolare, saranno l'Istituto Europeo di Pubblica Amministrazione di Maastricht e lo Studio Europa Maastricht a ospitare la sessione finale del panel, a cui parteciperanno i circa 200 cittadini che si sono già incontrati due volte nel 2021 a Strasburgo e online per lavorare alle loro proposte per adattare l'Ue alle sfide del futuro.

Il panel - Il panel "L'Ue nel mondo/Migrazione" discute il ruolo dell'Ue nel mondo, anche in relazione agli obiettivi e alle strategie per la sicurezza, la difesa, la politica commerciale, gli aiuti umanitari e la cooperazione allo sviluppo, la politica estera, la politica di vicinato e l'allargamento. Si occupa inoltre di come l'Ue dovrebbe affrontare la migrazione.

Dove seguire il panel - Le riunioni saranno trasmesse in streaming sul Centro multimediale del Parlamento (venerdì e domenica) e sulla piattaforma digitale multilingue della Conferenza.

Anche voi potete condividere le vostre idee sulla piattaforma della Conferenza sul futuro dell'Europa.