Identità Golose, al via l'edizione 2025

“Mai come quest’anno il tema di Identità Golose è azzeccato - spiega Paolo Marchi, Fondatore e curatore di Identità Golose -. Dedicare la ventesima edizione alle Identità Future fotografa perfettamente un momento storico problematico, che obbliga tutti i protagonisti a interrogarsi per evitare problemi economici, politici e sociali e imboccare sentieri che li tengano in perfetta linea di galleggiamento. Non si tratta tanto di creare nuovi piatti e nuove combinazioni, quanto di fare scelte drastiche ed essere sempre presenti a sé stessi”.