Identità Golose, Locatelli: "Largo ai giovani, anche in tv e sui social"

Lo chef sostiene che la priorità sia "migliorare le condizioni di lavoro per i ragazzi, che devono essere i nostri ambasciatori in giro per il mondo"

A Identità Golose 2023 Giorgio Locatelli ha parlato degli aspetti positivi, soprattutto per i ragazzi, di vedere il mondo degli chef sugli schermi. "Quando crescevo io era un po' da sfigati avvicinarsi al mondo della cucina, adesso è più rock and roll e la presenza televisiva in questo aiuta e avvicina molto i giovani", ha detto.

Tv e gavetta - Proprio i giovani sono al centro di tutte le riflessioni dello chef di "Locanda Locatelli", consapevole dei nuovi tempi che attraversiamo. "Ho una grande ammirazione per tutti i ragazzi giovani che decidono di fare una carriera anche televisiva invece che partire dalla gavetta, perché questo mestiere sta cambiando, tutto sta cambiando", ha detto.

Il mondo dei social - Locatelli non giudica in modo negativo la visibilità che in molti ottengono grazie ai social. Si tratta, in ogni caso, di un modo di parlare di cucina e di raggiungere un elevato numero di persone. "Per essere capaci di comunicare una passione non serve essere super esperti. Il fatto di avere dei giovano che comunicano in modo veloce un prodotto consumato velocemente riflette il modo in cui il mondo sta andando. Se uno riesce ad avere un buon impatto è una cosa positiva, certo ogni tanto escono cose controverse ma poi sta sempre al pubblico giudicare", ha spiegato.

Ambasciatori nel mondo - La vera rivoluzione di cui ha bisogno oggi il mondo della ristorazione, per Locatelli è una sola: "Bisogna migliorare le condizioni di lavoro dei giovani che vengono nel nostro settore, dobbiamo saper attrarre i migliori talenti e poi spedirli in giro per il mondo perché i ragazzi sono i nostri migliori ambasciatori", ha concluso.