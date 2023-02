Identità Golose, chiusa l'edizione 2023: "I bilanci? Si faranno l'anno prossimo"

L'edizione 2023, andata in scena dal 28 al 30 gennaio, è stata all'insegna della rivoluzione. Proprio per questo il bilancio è rimandato. "Visto che abbiamo parlato di rivoluzione e la rivoluzione è in atto, il bilancio vero lo faremo l'anno prossimo ", ha detto, alla fine dei tre giorni di Congresso, Claudio Ceroni , ideatore e fondatore insieme a Paolo Marchi, della kermesse.

Difficoltà e necessità - "In questi tre giorni abbiamo cercato di raccontare tutte le trasformazioni e i cambiamenti più profondi che stanno avvenendo nelle cucine di tutto il mondo. Ma si tratta di un grande processo in corso che, oltretutto, non è solo all'insegna della creatività ma anche della difficoltà e della necessità. Le situazioni critiche di questi ultimi anni hanno avuto ripercussioni in tutto il mondo", ha aggiunto Claudio Ceroni.

Il ritorno dei grandi eventi - Paolo Marchi pone l'accento sul ritorno di un grande evento in presenza: "La crisi che viviamo ora, con la guerra in Ucraina, è ancora più grave ma la crisi data dalla pandemia ci aveva tolto la possibilità di uscire di casa e questo era soffocante. I grandi eventi mancavano dal 2019, questo vuol dire che sono passati quattro anni. E quest'anno rivedere tanta gente e sentire il rumore delle presenze e questo è bellissimo".