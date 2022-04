Identità Golose 2022 fa largo ai giovani, "il futuro è loro"

Ma non solo. Nel corso della 17esima edizione del Congresso, in programma da giovedì 21 a sabato 23 aprile, non mancheranno infatti novità e assolute anteprime. Tra queste, il debutto del panel "Il futuro è loro" , interamente dedicato ai giovani chef su cui Identità Golose ha deciso di scommettere: per due giorni consecutivi, giovedì 21 e venerdì 22 aprile, si alterneranno sul palco diciotto giovani toque italiane e internazionali .

Il programma di giovedì 21 aprile -

Giovedì 21, "Il futuro è loro" si aprirà con la masterclass di Benedetto Rullo, Lorenzo Stefanini e Stefano Terigi, alla guida del Giglio a Lucca con alle spalle esperienze in celebri ristoranti italiani e internazionali dai quali ognuno di loro ha attinto per sviluppare una impronta distintiva e fonderla con le tradizioni della Lucchesia.

A seguire i tre fratelli Izzo, Emanuele, Valerio e Maicol, che conducono l'insegna di famiglia a Castellammare di Stabia, Piazzetta Milù. Sarà poi la volta di Antonio Ziantoni, chef patron del ristorante Zia, imperdibile indirizzo gourmet nel quartiere di Trastevere a Roma. Nel pomeriggio salirà sul palco Zineb Hattab, che dal mondo informatico è arrivata a quello della cucina d'autore e oggi è alla guida del ristorante vegano Kle a Zurigo; a seguire Pierluigi Fais, chef di Josto a Cagliari, indirizzo di impronta contemporanea che mantiene ben saldo il legame con il territorio sardo. In chiusura, Christian Mandura di Unforgettable, il locale che a Torino mette il vegetale al centro ribaltando la prospettiva nel piatto.

Il programma di venerdì 22 aprile -

Venerdì 22 aprile, la sessione "Il futuro è loro" sarà aperta da Alessandro e Filippo Billi, gemelli alla guida, rispettivamente in cucina e in sala, di Osteria Billis a Tortona, seguiti da Antonio Biafora, chef di Hyle a San Giovanni in Fiore, in Calabria. Concluderà gli interventi del mattino Fatih Tutak del Türk di Istanbul, stella nascente della cucina turca. Nel pomeriggio, sarà protagonista la cinese Xinge Liu che gestisce a Firenze, insieme al marito Lapo, Il Gusto Dim Sum, nuova espressione della cucina cinese che evolve in maniera informale e raffinata attraverso contaminazioni toscane e italiane. Da Copenhagen arriveranno i romani Valerio Serino e Lucia De Luca, che in Danimarca si fanno apprezzare per la loro cucina a “scarto zero” al ristorante Terra. In chiusura salirà sul palco Himanshu Saini del Trésind Studio a Dubai, raffinato chef di origine indiana che con la sua masterclass arricchirà di nuovi orizzonti la panoramica internazionale dedicata alle nuove promesse della cucina d'autore.

Identità Golose 2022

dal 21 al 23 aprile al Mi.Co Milano Congressi, via Gattamelata 5