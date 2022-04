Identità Golose 2022, "il futuro è oggi"

Leggi Anche Identità Golose 2022, tornano i grandi ospiti stranieri

"Non c'è più tempo da perdere, il futuro è oggi" -

“Bisogna prendere atto – spiegano Paolo Marchi e Claudio Ceroni, fondatori del congresso internazionale di cucina, pasticceria e servizio di sala – che non c’è più tempo da perdere per nuovi progetti. Basta domandarsi solamente cosa ci aspetta, a cosa andiamo incontro. Bisogna portare in noi ogni possibile futuro, cercarlo in noi stessi perché “Il futuro è oggi” e parlare del domani ci condannerebbe alla sconfitta. La pandemia, e con essa la catastrofe ambientale, la sovrappopolazione mondiale, le disparità economiche ci hanno posto davanti a responsabilità enormi, che accorciano i tempi e ci negano un bel sognare, quel crescere senza farsi prendere da angosce e pessimismi perché si hanno davanti a sé orizzonti lontani”.

I protagonisti dell'edizione 2022 -

Futuro, nuove visioni, progetti e prospettive, tra cooking show e approfondimenti, saranno al centro della discussione a cui parteciperanno i grandi protagonisti della ristorazione italiana e internazionale: da Massimo Bottura a Carlo Cracco, da Antonia Klugmann a Cristina Bowerman, da Massimiliano Alajmo a Niko Romito e poi ancora Enrico e Roberto Cerea, Davide Oldani, Eneko Atxa, Virgilio Martinez, Pia Leon, Dabiz Munoz per citare solo alcuni degli oltre 100 relatori attesi sul palco del congresso.

I giovani a Identità Golose, "il futuro è loro" -

Per due giornate consecutive si parlerà di giovani nell’ambito della nuovissima sessione “Il Futuro è loro“ che andrà ad arricchire il già ricco palinsesto dei contenuti verticali dedicati alla pasta, alla pizza, al dessert, al gelato, al formaggio, ai cocktail e allo champagne.

Spettacolo e cultura a Identità Golose -

Sul palco del congresso attesi anche personaggi del mondo della cultura, della televisione, della moda e dell’economia come il direttore e curatore artistico Davide Rampello, il conduttore televisivo Federico Quaranta, il giornalista Leopoldo Gasbarro direttore di Wall Street Italia e Marco Bizzarri Ceo di Gucci. A loro il compito di aggiungere peso specifico e profondità alla riflessione sul futuro che è già intorno a noi.

Identità Golose 2022

dal 21 al 23 aprile al Mi.Co Milano Congressi, via Gattamelata 5