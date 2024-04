Dall'artigianato alla realtà aumentata nella mostra "Fuoriserie. tangibile-intangibile"

Il focus della mostra a Superstudio Più

"Fuoriserie", che quest'anno è alla sua seconda edizione, vuole essere un luogo di confronto tra eccellenze artigiane provenienti da tutta Italia. Il tema selezionato, "tangibile-intangibile" si riferisce alla rivoluzione tecnologica che negli ultimi anni sta rendendo sempre più labili i confini di spazio e tempo legati alla fruizione di prodotti e servizi. In mostra è presente una selezione di oggetti di design di piccole e medie imprese che sanno far rivivere la tradizione italiana, affiancata a oggetti virtuali fruibili inquadrando un QRcode con il proprio smartphone e indossando appositi visori. Un progetto innovativo, che reinterpreta il tema dell’inclusività in termini di adesione collettiva, permettendo anche alle aziende più piccole di partecipare comunque all’iniziativa.