Audi alla Milano Design Week 2026: il palinsesto al Portrait Milano

Per il quarto anno consecutivo Audi è protagonista della Milano Design Week con un palinsesto multidisciplinare che si sviluppa negli spazi di Portrait Milano, in Corso Venezia. Cuore del progetto è l'installazione "Origin" firmata da Zaha Hadid Architects, realizzata nell'ambito della mostra-evento INTERNI Materiae, e affiancata dalle premiere nazionali di Audi RS 5 e di Audi Revolut F1 Team R26, interpretazioni della tecnologia ibrida rispettivamente su strada e nella massima espressione del motorsport.