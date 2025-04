Magnificat, quando il design diventa devozione: la mostra alla Milano Design Week

I designer di Magnificat combinano craftmanship avanzata e consapevolezza. Non inseguono l’inedito a tutti i costi, ma creano materiali e manufatti in grado di ridefinire funzioni e riti, trasformando il design in attivatori di spazio. La mostra rifiuta il ciclo frenetico del design contemporaneo, dove ogni creazione rischia di essere sostituita alla successiva edizione di una fiera. Troppo design è diventato rumore di fondo, e fermarsi diventa un atto etico. Anche il virtuosismo fine a sé stesso è evitato: in Magnificat la forma non è mai solo estetica, ma sempre sostanza e significato.