Fuorisalone, palazzo Serbelloni rivive con gli Objets Nomades

Objets Nomades è il progetto con cui Louis Vuitton riporta al centro il tema del viaggio, esaltando il concetto di nomadismo che per la maison francese non è solo fisico, ma anche mentale. Gli oltre 60 oggetti che fanno parte della collezione nascono dalla collaborazione con diversi studi di design, a cui è stata lasciata la possibilità di una sperimentazione progettuale libera.

Cabinet of Curiosities by Marc Newson

E sempre il viaggio è al centro anche del Cabinet of Curiosities by Marc Newson. Il designer australiano reinterpreta il tradizionale baule da viaggio Louis Vuitton, dotandolo di 19 cubi metallici rivestiti in pelle, 8 dei quali dotati di porte e scomparti segreti, in modo da renderli adatti ad alloggiare gli oggetti più preziosi.