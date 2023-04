Fuorisalone, "Design for good" nel distretto delle 5Vie

Il mandala umano di Sara Riccardi

Al Siam, via Santa Marta 18, Sara Riccardi presenta Human Mandala: un vero e proprio mandala umano composto da una serie di corpi reali disposti in una formazione circolare a mandala. Ogni individuo sarà nudo e vulnerabile, ma collegato agli altri attraverso una rete di strutture simili a radici come un organismo miceliare. Un’installazione dal forte impatto che invita gli spettatori a contemplare i modi in cui siamo tutti connessi.