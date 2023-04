Dropcity, i tunnel della stazione centrale riprendono vita per il Fuorisalone

Gli appuntamenti da non perdere

L'installazione "Aspen, The Italian Manifesto", accoglie i visitatori nel tunnel 142: curata da Francesca Picchi e progettata da Studio Ossidiana di Rotterdam, è ispirata al congresso organizzato dall'International Design Conference in Aspen (IDCA) nel 1989. In quella occasione, alcuni designer italiani, come Achille Castiglioni, Ettore Sottsass, Andrea Branzi, Mario Bellini, Gae Aulenti, Italo Lupi furono invitati in Colorado per raccontare il proprio lavoro e pensiero al pubblico, di cui faceva parte anche anche Steve Jobs, generando una serie di scambi ai quali presero parte anche esponenti dell'imprenditoria e della scena culturale italiane.