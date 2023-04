Fuorisalone, Ikea compie 80 anni e guarda al futuro (riscoprendo il passato)

Fino al 23 aprile l'appuntamento è al Padiglione Visconti, in via Tortona, con "Assembling the Future Together"

E nel frattempo festeggiare gli 80 anni. E' il programma di Ikea per il Fuorisalone 2023 che fino al 23 aprile accoglierà i visitatori nel Padiglione Visconti, in via Tortona, con " Assembling the Future Together" . Per l'occasione una mostra dei prodotti che hanno contribuito al successo di Ikea a partire dagli Anni 50 ripercorrerà la storia di alcuni elementi d'arredo che hanno fatto la storia del design, molti dei quali provenienti dall'Ikea Museum di Älmhult, in Svezia.

"Siamo davvero orgogliosi di prendere parte al Fuorisalone, una manifestazione a noi cara da sempre, che quest'anno diventa un'occasione per festeggiare l'ottantesimo anniversario di Ikea. La Design Week svolge un ruolo fondamentale per l'Italia e per Milano, una città cosmopolita e internazionale, con lo sguardo rivolto al futuro. Ed è proprio il futuro, forte dell'eredità del passato, il protagonista del Fuorisalone di Ikea", ha spiegato Asunta Enrile, Country Retail Manager di IKEA Italia.

Gli 80 anni di Ikea Ricorrono in questi giorni gli 80 anni del brand svedese. "Per 80 anni abbiamo goduto del privilegio di fare parte delle vite e delle case della maggioranza delle persone: otto decenni in cui abbiamo supportato le loro esigenze e il loro sogno di avere una migliore vita in casa - ha detto Belén Frau, Global Communications Manager di Ingka Group, IKEA Retail -. Nei prossimi 80 anni vogliamo migliorare ulteriormente come azienda, per offrire alle nuove generazioni una vita migliore in casa: insieme, vogliamo costruire un futuro migliore per il pianeta e, come diceva spesso Ingvar Kamprad, a glorious future!”.