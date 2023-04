Fuorisalone 2023, il design entra "Senza invito" nel carcere di San Vittore

"Proviamo a guardare oltre agli oggetti"

"L'idea di aprire uno spazio inaccessibile alla città e di farlo nei giorni caotici (e spesso troppo frivoli) del Salone del Mobile - spiega Davide Crippa - nasce per non fare solo una mostra di design, ma per costruire e condividere un racconto pluri-autoriale e multidisciplinare. In sintesi, per riuscire a 'guardare oltre' agli oggetti e intravedere attraverso essi le persone". "Chi vive il carcere, da sempre realizza oggetti con materiali di scarto - spiega Ilaria Scauri - per rispondere a bisogni di vita quotidiana. Il laboratorio di Economia Circolare nasce per riconoscere questa creatività, metterla a sistema e arricchirla di senso estetico e funzionalità". La visita è possibile in slot contingentati dal 15 al 22 aprile.