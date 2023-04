Fuorisalone 2023, alla Darsena di Milano si cammina sulle acque

L'installazione "The Sea Deck", progettata da Amdl Circle e Michele De Lucchi per Azimut Yachts, regala una nuova prospettiva sulla città

A renderlo possibile alla Darsena di Milano è l'installazione "The Sea Deck" , progettata da Amdl Circle e Michele De Lucchi per Azimut Yachts in occasione della Design Week 2023. Visitabile fino a domenica 23 aprile, racconta il desiderio di andare oltre l'atteso e, come con i nuovi yacht della Serie Seadeck del cantiere, ritrovare il contatto con la natura. Pensata come una passeggiata galleggiante, regala alla città di Milano un'esperienza delle sue antiche vie navigabili e offre ai visitatori la possibilità di un nuovo punto di vista per godere dell'acqua da una prospettiva unica, in prossimità dei canali di Leonardo da Vinci.

Il progetto ripropone la stessa rivoluzione che Azimut ha introdotto nel mondo della nautica invitando a intraprendere un viaggio alla scoperta delle tecnologie sviluppate dal cantiere per ridurre l'impatto ambientale e a condividere un momento di ritorno alla natura, l'essenza della navigazione. Per questo, per la sua realizzazione, sono stati utilizzati materiali sostenibili e riciclabili, come la pavimentazione creata con 2 milioni di tappi di bottiglia in sughero riciclati e macinati, che verranno poi nuovamente trasformati in materiale isolante per l'architettura.

"Dobbiamo cambiare il nostro modo di intendere la sostenibilità, la nostra mentalità e il nostro approccio alla natura. Abbiamo progettato The Sea Deck, per dare la possibilità ai visitatori di vivere in un modo inaspettato il rapporto con l'acqua della Darsena e lo spazio urbano, e scoprire una natura nascosta di Milano", afferma l'architetto Michele De Lucchi. Si accede a 'The Sea Deck' dalla banchina, una volta 'a bordo' i visitatori potranno passeggiare - rigorosamente a piedi nudi - lungo l'anello sospeso sull'acqua per raggiungere il centro della Darsena; lungo il percorso, cinque terrazze a sbalzo sull'acqua raccontano un viaggio alla scoperta della nuova Serie Seadeck.