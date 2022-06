10 giugno 2022 19:17

L'ex fabbrica Necchi di Baranzate apre le porte al design belga

Baranzate Ateliers apre le porte dell'ex fabbrica Necchi al popolo del design per il Fuorisalone 2022. A dar vita al progetto sono i designer di Zaventem Ateliers. In scena le creazione degli artisti belgi che hanno trasformato uno dei luoghi più affascinanti del patrimonio storico industriale milanese in un crocevia di idee e ispirazioni. Baranzate Ateliers è aperto fino al 12 giugno, dalle 11 alle 18.