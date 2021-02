Traffico di esseri umani, il Parlamento europeo chiede misure più dure

Istockphoto

E' uno dei crimini in più rapida espansione. E rappresenta la seconda entrata per il crimine organizzato, subito dopo il traffico di droga. Parliamo del traffico di esseri umani. Il Parlamento Ue ha presentato una risoluzione nella quale valuta l'efficacia della direttiva anti-tratta del 2011 e chiede misure più dure contro il fenomeno. In particolare, i deputati vogliono che venga rafforzata la protezione per le vittime e posta fine all'impunità dei trafficanti. Inoltre, avvertono che la situazione è peggiorata dall'inizio della pandemia e denunciano l'aumento di annunci online di servizi ai danni delle vittime della tratta e di pornografia infantile.