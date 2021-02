Stai lavorando a un progetto di dimensione europea? Puoi candidarti al Premio Carlo Magno per la gioventù 2021

Organizzato dal Parlamento europeo e dalla Fondazione del Premio Internazionale Carlo Magno di Aquisgrana , il Premio Carlo Magno per la gioventù viene conferito ogni anno a progetti con una forte dimensione europea presentati da giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni. Le candidature per l’edizione 2021 si sono aperte il 9 novembre e continueranno fino al 22 febbraio 2021. Di seguito i dettagli per partecipare.

Come partecipare - I progetti, che possono essere presentati da singole persone (appartenenti a singoli Stati Ue) o da gruppi, devono soddisfare i seguenti criteri:

- promuovere la conoscenza europea e internazionale;

- incentivare lo sviluppo di un senso condiviso di identità europea e integrazione;

- servire da modello per i giovani che vivono in Europa;

- offrire esempi pratici di cittadini europei che appartengono alla stessa comunità;

I premi – Al primo classificato spetteranno ben 7.500 euro, al secondo 5mila euro, per il terzo sono invece previsti 2.500 euro. I premi verranno consegnati dal presidente del Parlamento europeo e da rappresentanti della Fondazione del Premio Internazionale Carlo Magno di Aquisgrana. Ma non sono previsti solo premi in denaro. Come parte del riconoscimento, i tre finalisti riceveranno infatti l'invito a visitare il Parlamento europeo a Bruxelles o a Strasburgo. Non è finita.

La premiazione - I vincitori di ogni singolo Paese Ue verranno comunicati il 15 marzo, mentre la cerimonia di premiazione si terrà ad Aquisgrana l’11 maggio. Quest'anno la premiazione sarà "doppia": non essendosi infatti tenuta lo scorso maggio alcuna cerimonia (causa Covid), i vincitori dell'edizione 2020 saranno premiati insieme a quelli dell'edizione del 2021. Se la situazione lo consentirà, i rappresentanti di tutti i progetti vincitori saranno invitati ad Aquisgrana, in Germania, per la cerimonia di premiazione.