Nuotare sicuri in Europa, il 93% dei siti di balneazione risponde ai requisiti minimi stabiliti dalle norme Ue

Quest'estate gli europei possono godersi una nuotata in tutta tranquillità. Infatti, il 93% dei siti di balneazione risponde ai requisiti minimi stabiliti dalle norme Ue. Secondo l'annuale relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente, circa l'83% dei siti monitorati in tutta l'Ue nel 2020 è stato classificato come "eccellente", ovvero quasi del tutto privo di agenti inquinanti nocivi per l'uomo e l'ambiente.