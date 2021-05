"Life", scopri tutti i dettagli del programma Ue dedicato all'azione per il clima e per l'ambiente

E' il più ambizioso di tutti i programmi Ue focalizzati sulle politiche ambientali e sugli obiettivi climatici: ben 5,4 miliardi di euro a disposizione tra il 2021 e il 2027 . Si tratta di Life , che sosterrà la transizione verso l’energia pulita, incentivando l’aumento della biodiversità e l’approdo a un’economia a bassa emissione di carbonio . Il programma è stato approvato dal Parlamento ad aprile ed è entrato in vigore retroattivamente dal 1 gennaio.

Cos’è Life? - Lanciato nel 1992, si tratta dell’unico programma europeo dedicato esclusivamente all’ambiente e al clima e rientra nell’insieme di misure del Green Deal europeo. Fa parte del bilancio a lungo termine dell'Ue e dei piani europei per la ripresa, di cui almeno il 30% deve essere destinato all’azione per il clima. Gli altri programmi che concorrono all’obiettivo includono: Fondo per una transizione giusta, InvestEU e Horizon Europe.

I numeri di Life - Secondo la pianificazione prevista per il periodo 2021-2027, 3,5 miliardi di euro sono destinati alle attività ambientali, mentre 1,9 miliardi di euro all’azione climatica.

Il ruolo di Life - Nell’ottica della creazione di un’economia circolare il cui fulcro è rappresentato dal riutilizzo e dal riciclo dei prodotti, il programma Life sosterrà la transizione verso l’energia pulita, fornendo all’Ue un importante aiuto per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Proteggerà e migliorerà inoltre la qualità dell’ambiente, cercando di arrestare la perdita di biodiversità.

Il programma contribuirà a rendere le azioni per il clima un aspetto fondamentale di tutte le politiche dell'Ue e a raggiungere l'obiettivo generale di spendere almeno il 30% del bilancio per gli obiettivi climatici. Life sosterrà inoltre molti progetti sulla biodiversità e contribuirà a spendere il 7,5% del bilancio annuale dell'Ue per gli obiettivi della biodiversità dal 2024 e il 10% nel 2026 e nel 2027.