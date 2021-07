Covid, i consigli pratici dell'Ue per viaggiare in sicurezza

La pandemia di coronavirus ha reso e rende difficile viaggiare. Continua, dunque, a essere importante prendere precauzioni e seguire le istruzioni delle autorità. Ecco alcuni consigli pratici dell'Ue per muoversi in sicurezza in Europa.

Il pacchetto di orientamenti e raccomandazioni della Commissione europea - Per aiutare gli europei a viaggiare in sicurezza, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di orientamenti e raccomandazioni:

- Re-open EU: un portale con gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di viaggio e le misure di sicurezza nell'UE

- Il Certificato Covid Digitale dell'Ue che comprovando la vaccinazione, il risultato negativo del test o la guarigione dal Covid, facilita il modo di viaggiare in sicurezza.

- Applicazioni mobili di tracciamento dei contatti da coronavirus.

I consigli dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA):

- Evitare di viaggiare in caso di sintomi come tosse, febbre, mancanza di respiro, perdita del gusto o dell'olfatto.



- Completare la dichiarazione di buona salute prima del check-in e, se possibile, effettuare il check-in online.

- Assicurarsi di avere abbastanza mascherine per il viaggio (che normalmente dovrebbero essere cambiate ogni 4 ore).



- In caso di difficoltà nel mantenere le distanze di sicurezza, potrebbe esserti chiesto di indossare una mascherina.

- Prevedere un tempo sufficiente per controlli e procedure extra in aeroporto; preparare in anticipo tutti i documenti.

- Indossare una mascherina chirurgica, l'igienizzare le mani e praticare il distanziamento fisico.

- Utilizzare un fazzoletto o coprirsi con il gomito per tossire o starnutire.



- Stazioni, porti e aeroporti dovrebbero garantire pulizie e disinfezioni regolari e fornire prodotti igienizzanti a bordo dei mezzi.

- Limitare i propri movimenti all'interno dell'aereo.

Il Parlamento europeo ha insistito sulla "necessità di un'azione dell'Ue forte e coordinata per superare la crisi nel settore del turismo fin dal marzo 2020, quando ha chiesto una nuova strategia europea per rendere il turismo più pulito, sicuro e sostenibile e per aiutarlo a rimettersi in piedi dopo la pandemia".