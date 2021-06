Conferenza sul futuro dell'Europa, a Strasburgo la prima riunione plenaria

La seconda parte ha riguardato questioni prettamente procedurali, incluso il calendario delle plenarie della Conferenza, dei panel europei di cittadini e dell'evento dei cittadini europei.

Prossime tappe - Gli incontri europei di cittadini inizieranno a preparare i loro contributi ai futuri dibattiti in plenaria a settembre e ottobre, tra cui una serie di raccomandazioni a cui l'Unione dovrà dare seguito e che tengono conto delle proposte dei cittadini raccolte sulla piattaforma digitale. La Conferenza intende dare pieno spazio ai giovani. In quest'ottica, sono in corso i preparativi per l'Evento europeo per i giovani, organizzato dal Parlamento europeo l'8 e 9 ottobre. La prossima sessione plenaria è prevista per il 22 e 23 ottobre.