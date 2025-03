Premio Caputo racconta il connubbio tra arte, cibo e cultura

Arte e gastronomia: storie di memorie in continua evoluzione

All’interno della puntata introduttiva del podcast Salvatore Amura guida alla scoperta delle motivazioni che hanno dato vita al Premio, esplorando il ruolo fondamentale dell'arte come testimone del presente e come ponte verso il futuro. Amore, famiglia e memoria sono, invece, i temi centrali delle storie raccontate da Luyao Wang, artista cinese che ha trovato in Napoli una seconda casa, e Valeria Fittipaldi. L’opera di Luyao Wang intitolata “La pizza della mamma” è il racconto di un ricordo dell’artista: sua madre, con amore e dedizione, cercava di prepararle la pizza, simbolo della cultura italiana. La pizza, quindi, è molto più di un semplice cibo perché diventa un ponte tra culture diverse, un incontro che abbatte le barriere geografiche.