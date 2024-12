Da Bevagna, borgo gioiello, ad Abu Dhabi: cinque viaggi al top nel 2024, secondo Tgcom24

Per scoprire lo spirito della capitale del Portogallo non basta compiere una visita ai suoi luoghi iconici: le esperienze che fanno comprendere lo spirito vibrante della città sono moltissime, tra Design District, quartieri multietnici, nuovi musei, shopping alternativo e indirizzi golosi. Se non si può prescindere da una visita alla Praça do Comércio, una delle piazze più maestose del mondo, e da una passeggiata nella Baixa, o Città Bassa, il quartiere più elegante di Lisbona, per cogliere davvero lo spirito della città si deve vistare Alfama, il quartiere più tradizionale della città, con le sue botteghe e le Casas do fado, dove ascoltare la più tipica espressione della musica portoghese. E che dire del Centro Interpretativo da Historia do Bacalhau, il Museo della storia del baccalà, che a Lisbona viene preparato in 1001 modi diversi? E, sempre per i golosi, non può mancare, nella visita al quartiere monumentale di Belém, una sosta nelle pasticcerie storiche in cui gustare il pastel de nata, tipico dolce all'uovo portoghese.