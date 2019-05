Vernice Week, un viaggio tra la Biennale di Venezia e la Cappella Sistina alla scoperta degli eventi della settimana

Giunta alla 58° edizione, la Biennale di Venezia curata da Ralph Rugoff, fino al 24 novembre presenterà il meglio dell’arte contemporanea mondiale. Con il tema “May You Live In Interesting Times” Rugoff, direttore della Hayward Gallery di Londra, vuole invitare artisti e spettatori ad affrontare il presente: dal razzismo, al problema dei migranti, dalle fake news, ai social fino alla lotta contro i cambiamenti climatici.





Vernice Week permette di scoprire anche i dettagli della Cappella Sistina grazie al live show immersivo di Marco Balich “Giudizio Universale, Michelangelo and the secrets of the Sistene Chapel”, uno spettacolo in scena all’auditorium Conciliazione di Roma, realizzato con la consulenza scientifica dei Musei Vaticani.





A Milano è la danza ad essere protagonista, con la seconda edizione di On Dance, il festival ideato da Roberto Bolle che fa ballare tutta la città dal 26 maggio al 2 giugno.





In occasione del Rimini Wellness, dal 30 maggio al 2 giugno, Vernice Week racconta alcune delle anticipazioni sulla fiera del fitness e del benessere.