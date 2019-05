Milano, Wow Spazio Fumetto omaggia i 50 anni di Alan Ford

Nel maggio 1969 viene pubblicato il primo numero di Alan Ford, creato da Luciano Secchi (in arte Max Bunker) e Roberto Raviola (in arte Magnus). Alan Ford ha creato un nuovo modo di fare fumetto, mescolando ironia, umorismo, satira e un gusto surreale in una ricetta inedita che lo ha reso uno dei fumetti italiani più amati dagli anni Settanta ad oggi. La mostra "Alan Ford - 50 anni insieme" (Museo del Fumetto, dell'Illustrazione e dell'Immagine animata di Milano) racconta la straordinaria avventura editoriale che segna la nascita di Alan Ford: con grande spazio dedicato ai suoi protagonisti, il mitico gruppo TNT, ma anche ai nemici e ai comprimari attraverso una straordinaria raccolta di tavole originali e documenti mai esposti prima d'ora tutti assieme in un contesto così celebrativo.