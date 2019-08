Guarda la puntata 30 agosto 2019 19:37 Vernice Week, la rubrica di arte, cultura e spettacolo torna sulle Reti Mediaset In onda da sabato 31 agosto a venerdì 6 settembre

Dalla Valle dei Templi al lido di Venezia, la nuova puntata di Vernice Week porta alla scoperta degli eventi più cool della settimana. Protagonista musicale Tommaso Paradiso, dei The Giornalisti, a pochi giorni dal grande concerto del Circo Massimo, in programma per sabato 7 settembre.

Immersa nel cuore di Agrigento, la Valle dei Templi organizza, grazie a CoopCulture, delle visite emozionanti e suggestive, dall'alba al tramonto.

Fino al primo settembre l'evento "Dei ed eroi alla Valle dei Templi" permette di effettuare un viaggio nella storia dei miti alle prime luci dell'alba.

Al tramonto, una volta calato il sole, i templi si illuminano, stagliandosi sul panorama. Grazie alla visita "Luci in Valle", realizzabile fino al 22 settembre è possibile effettuare un percordo guidato tra il Tempio di Giunone e il Tempio della Concordia, scoprendo l'antica storia di quello che è un museo a cielo aperto.

Da mercoledì 28 agosto a sabato 7 settembre attori e registi da tutto il mondo arrivano a Venezia per la 76° mostra internazionale d'arte cinematografica. Madrina dell'edizione, Alessandra Mastronardi. Tre i film italiani in concorso: Il Sindaco del rione Sanità di Mario Martone, Martin Eden di Pietro Marcello e La mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco.

A Vicenza lavori in corso per VicenzaOro, la fiera italiana dedicata all’oreficeria più importante del mondo. Dal 7 all’11 settembre nel comune italiano si riuniranno le più grandi eccellenze del mondo orafo. Durante la manifestazione sarà possibile effettuare acquisti, ma anche scoprire le nuove tendenze della gioielleria.