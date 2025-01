Jo Squillo: Zegna, la collezione Fall/Winter 2025/2026

La moda, per il direttore artistico Alessandro Sartori, è una questione creativa e comportamentale. Nel singolare mix di modi di fare e modi di indossare si cela una ricerca infinita di miglioramento, uno sguardo responsabile, la continuità tra innovazione e tradizione. Ogni collezione non è solo un'aggiunta al percorso già tracciato, ma anche un modo per dare un nuovo significato a ciò che è stato fatto, per esplorare un momento della storia e farla evolvere nel suo insieme. Questa stagione, il guardaroba originale di Ermenegildo, il fondatore, è al centro dell’attenzione non solo per Vellus Aureum, ma anche per le forme da lui predilette, che ispirano direttamente capi e costruzioni. “Il modo in cui abiti, storia personale e atteggiamenti si fondono è per noi centrale - afferma Alessandro Sartori - In questa collezione i capi sono scelti con nonchalance e mescolati spontaneamente raccontando un incontro di generazioni nel nome dello stile italiano. L'uomo che ho in mente prende da un guardaroba in cui i pezzi sono stati collezionati nel corso dei decenni, per il loro valore emotivo e materiale. Lavorando con lane lavate e Vellus Aureum siamo stati in grado di trasferire la vita vissuta sui capi. C'è qualcosa di tipicamente torinese in questa collezione, nell'atteggiamento colto che le forme suggeriscono e nel modo noncurante in cui vengono indossate, che è una maniera peculiare di essere italiani”.