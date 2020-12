Jo Squillo: Zegna e Leica collaborano per una esclusiva collezione di accessori Ufficio stampa 1 di 8 Ufficio stampa 2 di 8 Ufficio stampa 3 di 8 Ufficio stampa 4 di 8 Ufficio stampa 5 di 8 Ufficio stampa 6 di 8 Ufficio stampa 7 di 8 Ufficio stampa 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci

Alessandro Sartori, Direttore Artistico di Zegna, da sempre appassionato di fotografia e delle macchine fotografiche Leica, ha voluto realizzare una collezione ad hoc per celebrare il mondo della fotografia, da sempre sua fonte d’ispirazione e vero e proprio linguaggio creativo.

La collezione che si sviluppa in vari materiali e colori, è costituita da porta lenti fotografiche impreziositi con dettagli in PELLETESSUTATM , collezione iconica di Zegna, custodie e protezioni per i modelli Leica Q2 e Leica M, portachiavi e da borse a tracolla Insta-Pack, in diverse dimensioni, perfette per custodire tutte le fotocamere Compact Leica e Leica CL con lente 18mm ‘pancake’ Leica.