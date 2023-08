Jo Squillo: XV edizione del “Balcone della Moda”

La sfilata di moda organizzata dal Maglificio Pamira e dal Comune di Cingoli, ha visto come protagonisti brand made in Marche, tra cui le creazioni di Delsa, Melby, La Bussola by Giovenali, Gelso Nero, Confezioni Zeno, Emozioni di Macerata, L’Ottica di Cecilia Zitti, Ortoflora Valleverde e Maglificio Pamira.