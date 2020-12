Versace è da sempre sinonimo di self-confidence e libertà di espressione. Per la Collezione Autunno-Inverno 2020, Donatella Versace continua questa conversazione culturale presentando le collezioni donna e uomo sulla stessa passerella, in una celebrazione dell'eguaglianza e dell'inclusività.

In passerella sfilano capi mini o maxi, sportivi o sensualissimi, super colorati o misteriosi in total black. Non ci sono mezze misure per la donna Versace, che quest'anno racconta tutte le facce della femminilità, tra tagli cut-out super sensuali e un'attitudine athleisure forte e decisa.

Jo Squillo: Versace, la collezione per l'inverno 2020/21 Ufficio stampa 1 di 91 Ufficio stampa 2 di 91 Ufficio stampa 3 di 91 Ufficio stampa 4 di 91 Ufficio stampa 5 di 91 Ufficio stampa 6 di 91 Ufficio stampa 7 di 91 Ufficio stampa 8 di 91 Ufficio stampa 9 di 91 Ufficio stampa 10 di 91 Ufficio stampa 11 di 91 Ufficio stampa 12 di 91 Ufficio stampa 13 di 91 Ufficio stampa 14 di 91 Ufficio stampa 15 di 91 Ufficio stampa 16 di 91 Ufficio stampa 17 di 91 Ufficio stampa 18 di 91 Ufficio stampa 19 di 91 Ufficio stampa 20 di 91 Ufficio stampa 21 di 91 Ufficio stampa 22 di 91 Ufficio stampa 23 di 91 Ufficio stampa 24 di 91 Ufficio stampa 25 di 91 Ufficio stampa 26 di 91 Ufficio stampa 27 di 91 Ufficio stampa 28 di 91 Ufficio stampa 29 di 91 Ufficio stampa 30 di 91 Ufficio stampa 31 di 91 Ufficio stampa 32 di 91 Ufficio stampa 33 di 91 Ufficio stampa 34 di 91 Ufficio stampa 35 di 91 Ufficio stampa 36 di 91 Ufficio stampa 37 di 91 Ufficio stampa 38 di 91 Ufficio stampa 39 di 91 Ufficio stampa 40 di 91 Ufficio stampa 41 di 91 Ufficio stampa 42 di 91 Ufficio stampa 43 di 91 Ufficio stampa 44 di 91 Ufficio stampa 45 di 91 Ufficio stampa 46 di 91 Ufficio stampa 47 di 91 Ufficio stampa 48 di 91 Ufficio stampa 49 di 91 Ufficio stampa 50 di 91 Ufficio stampa 51 di 91 Ufficio stampa 52 di 91 Ufficio stampa 53 di 91 Ufficio stampa 54 di 91 Ufficio stampa 55 di 91 Ufficio stampa 56 di 91 Ufficio stampa 57 di 91 Ufficio stampa 58 di 91 Ufficio stampa 59 di 91 Ufficio stampa 60 di 91 Ufficio stampa 61 di 91 Ufficio stampa 62 di 91 Ufficio stampa 63 di 91 Ufficio stampa 64 di 91 Ufficio stampa 65 di 91 Ufficio stampa 66 di 91 Ufficio stampa 67 di 91 Ufficio stampa 68 di 91 Ufficio stampa 69 di 91 Ufficio stampa 70 di 91 Ufficio stampa 71 di 91 Ufficio stampa 72 di 91 Ufficio stampa 73 di 91 Ufficio stampa 74 di 91 Ufficio stampa 75 di 91 Ufficio stampa 76 di 91 Ufficio stampa 77 di 91 Ufficio stampa 78 di 91 Ufficio stampa 79 di 91 Ufficio stampa 80 di 91 Ufficio stampa 81 di 91 Ufficio stampa 82 di 91 Ufficio stampa 83 di 91 Ufficio stampa 84 di 91 Ufficio stampa 85 di 91 Ufficio stampa 86 di 91 Ufficio stampa 87 di 91 Ufficio stampa 88 di 91 Ufficio stampa 89 di 91 Ufficio stampa 90 di 91 Ufficio stampa 91 di 91 leggi dopo slideshow ingrandisci

Si passa da mini abiti metallici da vera Popstar a stampe floreali coloratissime ad altre optical che fanno l'occhiolino all'animalier. E poi, ecco tanti cappotti strutturati con le spalle in evidenza che si alternano a piumini sartoriali.

Maschile e femminile dialogano in questa collezione in modo nuovo e complementare, condividendo stampe e colori, ma rimanendo sempre distinti e assolutamente speciali. Non fatevi ingannare dalle apparenze, la donna Versace non rinuncia a neanche un briciolo della sua innata femminilità.