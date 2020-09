Jo Squillo: Venezia, senza arte non si riparte

In questo docu-film, Jo Squillo e Francesca Carollo vanno alla scoperta delle meraviglie di Venezia, facendosi accompagnare da grandi esponenti del mondo della cultura: Carlo Alberto Tesserin, Primo Procuratore della Basilica di San Marco, presente anche alla proiezione, Fortunato Ortombina, Sovrintendente e Direttore Artistico del Teatro La Fenice e Renata Codello, Direttore Affari Istituzionali della Fondazione Giorgio Cini.

“Venezia, senza arte non si riparte” rappresenta un punto di vista nuovo, necessario per far comprendere a tutti come la bellezza abbia bisogno di sostegno, e proprio per questo, ecco che Wall of Dolls Onlus ha lanciato una raccolta fondi per la Basilica di San Marco, perchè, come ha detto lo stesso Carlo Alberto Tesserin : “Se noi vogliamo guardare avanti, bisogna guardare partendo dalla cultura. Partendo da quello che gli altri, più bravi di noi, hanno saputo lasciarci. La sfida è questa: cosa lasceremo agli altri che arriveranno dopo di noi?"

Ecco l'iban per sostenere la Basilica di San Marco

procuratoria di san marco

IBAN: IT47X0503402070000000007630