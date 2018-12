Jo Squillo: Valentino, la collezione per lʼinverno 2018-19

Pierpaolo Piccioli, propone, per la collezione Autunno - Inverno 2018-19 di Valentino, una nuova femminilità romantica. "Volevo togliere l'idea dello stereotipo del romanticismo come fragilità, perchè secondo me il romanticismo oggi è un modo di vedere la vita", racconta lo stilista intervistato da Jo Squillo. Questa nuova donna è "leggera, ma con una grande forza, assertiva e gentile, ma potente". Così, in passerella, sfila questa visione strettamente intima e personale, in cui il romanticismo non è più spirito di sacrificio, ma un'attitudine, una forza.

In prima fila alla sfilata, anche le attrici Kristin Scott Thomas e Kathryn Newton e la modella Dylan Penn.