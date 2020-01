Jo Squillo: Valentino, Haute Couture per l'Inverno 2019-20

La stravaganza è l’individualità nella sua forma più pura e assoluta. Alla lettera, significa muoversi fuori dai confini. Come gesto di auto-definizione, è un modo di essere fedeli a se stessi. Non per attrarre attenzione, ma per affermare la propria ragione di essere in questo mondo, con le proprie radici e la propria cultura. Tutti diversi, tutti uguali.

Mentre una silhouette si avvicenda all’altra, l’idea di stravaganza si materializza e smaterializza nei colori, nelle forme, nei fiori, nelle frange, nei copricapo. Ogni passage è un’entità singolare, e tutte insieme trovano un senso nell’unirsi di individualità.