Jo Squillo: Valentino Des Ateliers

Guidato dall’urgenza di costruire una comunità di artefici intorno alla Maison Valentino, convinto che la pittura stia all’arte contemporanea come la Haute Couture alla moda, il Direttore Creativo Pierpaolo Piccioli porta in Atelier un gruppo di pittori di ogni età, provenienza, inclinazione estetica, e li coinvolge in un dialogo che si scrive per sempre sulla pelle degli abiti, trasmutandone le superfici, dando tridimensionalità a ciò che è pensato per vivere su un supporto a due dimensioni, animando nel movimento ciò che è immaginato per essere osservato e contemplato.