Jo Squillo: Un'estate con i fiocchi

Sarà perchè spesso ce lo facciamo da soli, o perchè da icona della femminilità, infatti Maria Antonietta l'adorava, si trasforma in un simbolo di ribellione rock, vedi Madonna negli anni '80, o ancora perchè fa parte, nella versione “farfallino” dall'abbigliamento maschile da sempre, fatto sta che questa estate il fiocco rinasce, in tutte le sue varianti. Iniziamo con l'Alta Moda, e con un duo creativo che da sempre ha preso il fiocco e l'ha trasformato in 1000 modi diversi e mai banali. Stiamo parlando ovviamente di Viktor&Rolf , che, anche per questa estate lo esaltano nella sua versione più ribelle. Tornando al pret a porter, a New York, i fiocchi sono i grandi protagonisti della collezione disegnata da Wes Gordon per Carolina Herrera . Ci sono quelli piccoli e a contrasto, che delineano le silhouette, o quelli maxi e quasi destrutturati, che si trasformano in maniche a sbuffo per giacche e camicie bianche super sartoriali. E poi, eccoli piccolini arricchire abiti da grand soiree, o ingrandirsi a dismisura diventando il tema portante per silhouette femminili ed elegantissime. Demna Gvasalia , il genio creativo di Balenciaga , invece, sceglie di trasformarli in orecchini super scintillanti, per ammorbidire i suoi look dal forte sapore androgino. Anche la donna di Elisabetta Franchi ama i fiocchi, anche se più discreti, eccoli piccoli e piatti, ton sur ton, abbellire tubini color cipria, o destrutturarsi per heels da urlo, o ancora, delineare il punto vita di gonne da brava ragazza o abiti da sera sensuali e super chic.

Sulla passerella di Celine, Hedi Slimane sceglie i fiocchi per ingentilire la sua nuova femminilità dal forte sapore active. Ma non aspettatevi fiocchi iper femminili, i suoi sono semplici e quasi abbozzati, perfetti per la sua allure nonchalant.

E certo non potevano mancare i fiocchi, piccoli ma onnipresenti, nella collezione di Erdem. Quasi una vera signature di questa maison. Neri, rosa o rossi, si applicano preferibilmente a contrasto su colli importanti, su nastri deliziosi, o si “armano” di pendenti romantici, come le perle, per una femminilità contemporanea ma dal forte sapore retrò.

Sono scomposti quelli di Etro, mentre quelli di Sara Cavazza Facchini per Genny, sono semplici, quasi dei nodi.

E certo non potevano mancare nella collezione di Giambattista Valli, che sicuramente è uno che di fiocchi se ne intende. Ecco allora, che il fiocco si indossa in testa, un dettaglio di stile vezzoso, ma anche di carattere. Ma non solo. Piccoli fiocchi delineano le silhouette. Eccoli, a contrasto, spuntare da nuvole di tulle, oppure, più minimali, diventare il dettaglio di stile immancabile per abiti neri minimal e super chic.

Sono rock e dal sapore anni '80, i fiocchi di Isabel Marant e Redemption.

Mentre a Shanghai sfilano i fiocchi preziosissimi di Lanvin. Ricchi di cristalli, si applicano a tutto, sia per lei che per lui: dagli abiti, senza dimenticare gli accessori, tutto brilla di spensierata ironia.

Poi ci sono i fiocchi romantici di Luisa Beccaria, adatti a tutta la famiglia, dalle più grandi alle piccine, e quelli, talvolta sbrilluccicanti, di Miu Miu, che stemperano l'allure sportswear della collezione.

Sono esuberanti e sopra le righe, quelli dei burattini di Moschino. In versione mega giocano con le gonne, o più piccoli si posano su abiti e guanti da vera signora.

E se la donna di Philosophy di Lorenzo Serafini gioca con le contrapposizioni e i nastrini, sono sensuali e misteriosi i fiocchetti sul body di Saint Laurent.

Insomma, questa estate i fiocchi sono veramente dappertutto, e' proprio il momento giusto per infiocchettarsi per bene!