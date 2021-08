Jo Squillo: Ulyana Sergeenko, la collezione per l'inverno 2021/22

È grafica e forte, questa collezione di Alta Moda di Ulyana Sergeenko, la prima presentata dalla Maison come correspondent member della Fédération de la Haute Couture et de la Mode.La tavolozza dei colori riflette le tonalità viste nel nord russo. Il fresco cielo azzurro, il marmo grigio stratificato, i lamponi color corallo pallido e le cupole argentate delle chiese di pioppo, che sembrano miracolosamente cambiare colore sotto luci diverse. I toni scuri e intensi ricordano le profondità della foresta. Silhouette pulite, affilate con quegli angoli acuti, ottenute attraverso il corsetto, sono un riferimento all'architettura aerodinamica delle antiche costruzioni in legno. Abiti fluidi e trasparenti con ricami elaborati accanto a capi più esagerati con spalle allargate, corsetti rigidi in pelle e tessuti spessi.