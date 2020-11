Jo Squillo: Trussardi, la collezione per l'estate 2021 Ufficio stampa 1 di 23 Ufficio stampa 2 di 23 Ufficio stampa 23 di 23 Ufficio stampa 23 di 23 Ufficio stampa 23 di 23 Ufficio stampa 23 di 23 Ufficio stampa 23 di 23 Ufficio stampa 23 di 23 Ufficio stampa 23 di 23 Ufficio stampa 10 di 23 Ufficio stampa 11 di 23 Ufficio stampa 12 di 23 Ufficio stampa 13 di 23 Ufficio stampa 14 di 23 Ufficio stampa 15 di 23 Ufficio stampa 16 di 23 Ufficio stampa 17 di 23 Ufficio stampa 18 di 23 Ufficio stampa 19 di 23 Ufficio stampa 20 di 23 Ufficio stampa 21 di 23 Ufficio stampa 22 di 23 Ufficio stampa 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

A caratterizzare la prima tappa, un guardaroba urban adatto ad ogni momento della giornata: capi raffinati ma al contempo ironici e glamorous che preservano uno stile fortemente italiano. Caposaldo indiscusso della collezione è il denim, uno dei materiali che hanno fatto la storia di Trussardi, in tutte le sue sfaccettature: dal colorato alla tela pura arricchita da profili in suede, a quello personalizzato in cui il levriero si trasforma in motivo jacquard all over tono su tono. Il denim viene accompagnato da una parte leggera e femminile fatta di abiti che si fanno fluidi, di morbide bluse e di gonne stampate in mini fiorellini grafici o in micro levrieri in corsa per un perfetto mix di sensualità e stile casual.

Pezzi iconici come il trench vengono realizzati in gabardine di cotone e diventano capi passepartout per tutti gli outfit mentre la pelle, patrimonio del brand, si fa leggera fino a diventare fluido tessuto per gonne in suede e micro bomber jacket che si tingono di toni rassicuranti come il marrone, il beige, il nero e il cuoio.

La parte più sportiva viene rivista in chiave contemporanea e diventa quasi abbigliamento formale: la felpa classica si trasforma così in un piccolo poncho o in mini abito, mentre t-shirt ridotte rubano i volumi alle bluse per creare delle nuove T-blouse.

Questo viaggio di stile culmina sulla riva di un fiume di una grande città dove il bagaglio diventa più leggero, tipicamente estivo. I vestiti e le bluse si fanno fluidi, i colori diventano metropolitani, i materiali come lino, viscosa e mussola sono tenui e nuove silhouette a punta come le vele delle barche presentano inaspettati mix di righe.