Jo Squillo: Trussardi Archive+Now, la collezione per lʼestate 2021

Il duo Sinha-Stanic guarda alle contro-culture italiane degli anni Ottanta e Novanta dando vita ad un nuovo concetto di minimalismo urbano, in contrasto con le radici alto borghesi del marchio Trussardi. La collezione è caratterizzata da un mood post-punk e new wave che trae ispirazione dal mondo del clubbing della Napoli degli anni ‘80 e dai ritratti scattati in discoteche e video-bar a Roma.

Il duo crea un guardaroba essenziale e dal messaggio chiaro e immediato, focalizzato sulla pelle, denim, pattern in tartan e stampe neoclassiche rivisitate. Pezzi in denim sfoggiano silhouette oversize, giacche in morbida pelle si alternano a capispalla in nylon, maglie super leggere in lino effetto rete, elementi iconografici rovesciati e loghi storici Trussardi. Il know-how esclusivo nella lavorazione della pelle incontra un look urbano in una selezione di accessori che spaziano da maxi shopper minimal a clutch effetto nuvola.

Disegnato e progettato a Londra e prodotto in Italia durante il lockdown, Trussardi Nuwev è frutto di un’intima collaborazione e di un dialogo tra Aleksandar e Fiona e il team di Trussardi. Pezzi di archivio del brand, ricomprati da collezionisti e vintage retailer sparsi per il mondo vengono riproposti, dando vita a nuove silhouette ma rispettando l’originale integrità del loro design.

Il progetto viene raccontato dal fotografo Chris Rhodes in una serie di scatti istintivi a colori o in bianco e nero, che catturano i dettagli della collezione.