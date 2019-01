La famiglia come tribù. La modernità veloce di Milano, senza nessuna nostalgia. E il culto del savoir faire italiano, dalla qualità dei materiali a quell’attitudine mentale di fare ogni cosa bene e con gusto. Multietnica, senza confini di funzione o di ruolo, la Collezione Autunno Inverno 2018/19 Uomo e Donna di Trussardi scrive un nuovo linguaggio estetico dedicato a una gang urbana, immaginaria eppure reale, di ragazzi e ragazze in bilico tra la grande tradizione e le rivoluzioni contemporanee. Un’antitesi? No, al contrario: il loro vestire, il loro vestito è proprio la sintesi, la crasi, forse la soluzione di continuità tra questi due mondi. Innanzitutto il guardaroba Trussardi, gli elementi diventati elements: il capospalla over costruito alla perfezione, i pantaloni dalla linea ampia e perfetta, la gonna fluida con spacco, la maglieria importante, il Blazer sartoriale, la Biker jacket. E la pelle: di altissima qualità, a mano guanteria o glitterata, illuminata da stampe o intrecciata a formare disegni tartan. E ancora arricchita di segni grafici neri come da una punteggiatura immaginaria.

Questi punti cardine dello stile Trussardi, elementi volutamente senza tempo, rompono la distinzione tra città e montagna, daywear e casualwear. Il tartan si presenta in tante dimensioni, da micro a macro, inserendosi in ogni categoria, dal giorno alla sera. Stampe di montagne o di sciatori passano dai capi più sportivi agli abiti da sera scivolati annullando le classiche destinazioni d’uso. E i colori, scelti tra le sfumature di luce che separano l’alba dal giorno e il tramonto dalla notte, danno una nuova profondità ai pezzi icona del guardaroba.

Le silhouette sono tutte verticali, importanti, spesso segnate in vita come da un’aura di solennità. Le linee, al contrario, sono fluide, veloci, dinamiche. È un ossimoro di stile in grado di unire agilità e sofisticazione, citazioni dal guardaroba di ieri e attitudine disincantata delle tribù metropolitane di oggi.