Jo Squillo: TOMMYXINDYA

"Il grande stile non conosce confini, e questo ha sempre guidato il mio sogno di creare moda per tutti", ha detto Tommy Hilfiger. "Il nostro People's Place Program è un enorme passo in questa direzione; continuiamo a lavorare duramente per far progredire la rappresentazione delle minoranze e l'inclusione in tutti i settori della moda. Questa collezione incarna tutto ciò che rappresentiamo. Dal processo creativo alla campagna, la partnership TommyXIndya è qui per far sentire le persone viste, accettate e incluse. Questo messaggio significa molto per tutti in Tommy Hilfiger. Lavorare con Indya per condividere la sua storia è stata un'esperienza unica e stimolante. Siamo così orgogliosi di condividerla con il mondo".

Nel co-progettare la capsule collection TommyXIndya, Indya Moore, attrice e attivista non-binaria, ha cercato di dare potere alla sua comunità di esprimersi senza limitazioni. Dalla polo, la camicia Oxford button-down e il top a fascia, al blazer gessato e agli occhiali da sole, ogni elemento è stato ispirato da un pezzo dell'archivio TOMMY HILFIGER e ripensato per rispettare le molteplici espressioni di genere. Caratteristiche come le spalle allargate e le silhouette adattabili desiderano incoraggiare la continua espressione di sé, la fluidità e l'esplorazione. La capsule racconta anche la storia personale di Indya Moore, attraverso dettagli come le sue iniziali in carattere collegiale, la sua città natale, il Bronx, New York, scritta sul petto, e una grafica a forma di fiore di loto che corre lungo tutto il capo, a simboleggiare la rinascita, la crescita e l'autorealizzazione.

"Questa capsule va oltre il grande stile", ha detto Indya Moore. "Rompe un ciclo e stabilisce un nuovo standard in tutto il settore. Troppe persone sono costrette a sentire che c'è qualcosa di sbagliato in loro solo per voler essere se stessi. Significa tutto per me sapere che con la nostra collezione, nessuno viene fatto sentire sbagliato o diverso. Tutti sono perfetti per questa collezione, non importa chi siano".

La campagna TommyXIndya si allinea con l'ambizione del People's Place Program di Tommy Hilfiger di creare opportunità per i talenti creativi delle comunità BIPOC sottorappresentate e di aumentare la visibilità, per promuovere una comunità diversa e inclusiva davanti e dietro la macchina fotografica. Scattata nel Bronx da Myles Loftin, la campagna è una celebrazione della città natale di Indya Moore, che qui si vede in un ritorno alle proprie radici, orgogliosa e sicura della propria crescita. In una celebrazione dell'individualità e dell'espressione di sé, la campagna presenta cinque attivisti innovativi, sicuri del loro posto nel mondo e pronti all'avventura - sicuri, belli, e celebrati esattamente così come sono:

· Indya Moore (@indyamoore): Star della serie televisiva Pose di FX e una delle 100 persone più influenti del mondo del 2019 secondo la rivista Time. Indya Moore è una convinta sostenitrice dei diritti dei trans.

· Chella Man (@chellaman): Artista multimediale, Chella è un uomo sordo e transgender dalle origini cinese ed ebraica. È l'autore del libro Continuum, che racconta le sue esperienze intersezionali.

· Gia Love (@love.gia): Attivista e modella Gia è la creatrice della campagna "What's Your Fantasy" che sostiene i diritti delle donne nere transgender.

· Cory Walker (@corywalkers): Cory è un modello e attore basato a New York. E’ rappresentato da New Pandemics, un'agenzia di casting e management che conduce la lotta per una significativa rappresentazione LGBTQIA+.

· Pidgeon (@pidgeon) Sostenitore intersessuale e co-fondatore dell'Intersex Justice Project, Pidgeon è stato premiato come LGBTQIA+ Champion of Change dalla Casa Bianca di Obama.

Come parte della partnership, sono state fatte donazioni a tre cause che condividono i valori di Indya Moore e Tommy Hilfiger: Rainbow Railroad, una no-profit che aiuta le persone LGBTQI+ perseguitate in tutto il mondo a trovare sicurezza; Reuniting of African Descants (ROAD), un progetto guidato da trans neri impegnato nel promuovere il benessere sociale ed economico dei discendenti africani, con un focus urgente su queer, same-gender-loving, transgender e persone non-binarie, e in definitiva l'intera comunità; e la Global Coralition che si concentra sull'accelerazione del restauro marino con le comunità locali delle isole combinando il potere dell'arte e della scienza. Ispirata dallo spirito di queste associazioni benefiche, Indya Moore ha anche disegnato tre ciondoli che compaiono sulla borsa e sul cappello della collezione TommyXIndya.

La missione di Tommy Hilfiger è quella di diventare un'azienda leader nello stile di vita sostenibile che "non spreca nulla e accoglie tutti", attraverso il modo in cui crea i suoi prodotti, gestisce le sue operazioni e si connette con le sue comunità e le parti interessate.