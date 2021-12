Jo Squillo: Tommy Hilfiger lancia la collezione TOMMY X ROBLOX CREATORS

Tommy Hilfiger sceglie di collaborare con otto designer di contenuti generati dagli utenti (UGC) accuratamente selezionati dalla comunità Roblox, per

creare e promuovere la collezione Tommy X Roblox Creators composta da trenta capi digitali che le persone possono utilizzare per vestire i loro avatar all'interno di Roblox, la popolarissima piattaforma globale online per esperienze condivise. La collezione digitale virtuale Tommy X Roblox Creators è disponibile a livello globale nel Roblox Avatar Marketplace.

"Mi piace come il brand sia già stato ufficiosamente adottato della piattaforma Roblox, con gli utenti che creano i propri look TOMMY HILFIGER" ha dichiarato Tommy Hilfiger. ";Non potevamo lasciarci sfuggire l'occasione di collaborare con alcuni di questi fan, per fare un ulteriore passo avanti in questa auto-espressione, permettendo loro di dare un contributo creativo ai look ufficiali del brand".

Agli otto creatori, i cui valori e creatività si allineano perfettamente allo spirito e al DNA di Tommy Hilfiger, è stata data la libertà creativa di reinterpretare alcuni dei pezzi iconici del marchio, aggiungendo il loro tocco individuale, in articoli digitali sia 2D che 3D:

● @PolarcubArt ha rivisitato l’iconico zaino TOMMY JEANS

● @RynityRift ha disegnato un cappellino TOMMY JEANS e una fascia per capelli

● @Zealocity ha dato un tocco innovativo alle cuffie TOMMY HILFIGER

● @MiracleDropsRBX ha creato una borsa a tracolla TOMMY JEANS in nylon e uno skateboard unico nel suo genere

● @Blizzei_ ha dato un tocco unico a 10 capi TOMMY JEANS per il 2D.

● @Missmudmaam_mmm ha reimmaginato 10 capi iconici TOMMY JEANS per il 2D

● @rightIess ha realizzato contenuti still life per editoriali della collezione Roblox X Tommy.

● @Shift4D ha prodotto un trailer con un set di quattro look sullo sfondo di New York.