Jo Squillo: Tommy Hilfiger sceglie JISOO per la nuova campagna

Unendo una presenza potente a una compostezza impeccabile, JISOO si affianca a Sofia Richie Grainge nel definire il tono di una nuova era dello stile TOMMY HILFIGER per la moda femminile. Questa è la sua terza campagna con il brand, dopo essere entrata a far parte della Tommy Family come Brand Ambassador per l’Autunno 2024 e aver guidato la campagna per il Capodanno Lunare dello stesso anno. Tra le star più celebri del XXI secolo, JISOO ha debuttato con il supergruppo K-Pop BLACKPINK, prima di intraprendere una straordinaria carriera come cantante e attrice. L’icona pop ha partecipato alla sfilata TOMMY HILFIGER Primavera ’25 alla NYFW e continua ad ampliare la sua influenza con un ruolo nel K-Drama del 2025 Newtopia.