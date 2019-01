Il senso innato del bello, trasferito nel gusto di ogni oggetto e in ogni gesto.

Un racconto di quotidiana eleganza. Tutto è agile e leggero, il peso solo sulla ricercatezza dei dettagli. E’ una pelle uscita da un laboratorio di ricerca, ad accompagnare una sofisticata viaggiatrice che si sposta nel mondo insieme ai suoi accessori.

Dinamica come il suo stile si muove innanzitutto tra i colori.

I capi iconici sono usati anche a strati, i segreti custoditi da zip e nervature, il fascino affidato a borse over, alternate a lussi in cuoio extra small.